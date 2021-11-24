Глава движения «#SAVE ФОП» Сергей Доротич рассказал, какие властные инициативы побудили выйти микробизнес на протесты и почему с экранов телевизора людей убеждают, что эти инициативы благо.

Об этом он рассказал в своем новом блоге на YouTube.

«Я не только предприниматель, но и потребитель, поэтому я сам за безопасность и качество товаров. Но этими фискальными аппаратами нам пытаются навязать никак не безопасность и качество. Внедрением РРО нам пытаются навязать дополнительную отчетность, за которую мы как потребители будем платить дополнительную цену за товары и услуги. Потому что любое дополнительное администрирование, возникающее у предпринимателя в части ведения отчетности, покупки РРО - это все средства закладываемые в стоимость товара. К примеру, если вы вчера делали прическу за сто гривен, то с нового года это будет стоить около 150 гривен», - сообщил он.

Доротич сказал, что сама государственная регуляторная служба посчитала, что повышение цены на товары и услуги в связи с фискализацией произойдет примерно на 15-20%. Потому что обслуживание кассового аппарата для ФОП в первый год использования, подчеркнул он, будет стоить более ста тысяч гривен. Потому что ФОП, кроме других расходов, акцентировал он, нужно будет создать дополнительное рабочее место для бухгалтера. И вот эти сто тысяч гривен, подтвердил он, будут заложены в стоимость товара.

«От фискализации покупатель не выигрывает ничего, потому что ни безопасность, ни качество товара не повысится, а наоборот. Предприниматели потеряют покупателей, а потеряв покупателей, у них уменьшатся объемы и рано или поздно они в связи с подорожанием их товаров и услуг должны будут закрыться. А закрывшись, уменьшится конкуренция и предложение, появится дефицит и ухудшится обслуживание. Произойдет все то, что уже давно прописано в экономической теории, только почему-то наши чиновники всего этого не читают. Или наоборот понимают, чем для них опасна страна предпринимателей, которая действительно имеет будущее», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka со слов Сергея Дортича, что власти сейчас рассматриваются как просто сверхприбыльный бизнес.

Также Politeka писала о том, что Сергей Доротич заявил, что за сервисное обслуживание кассовых аппаратов ФОП будут платить 400 миллионов каждый месяц.