22 ноября эксперты из Украины, Литвы и Польши могли принять участие в конференции на тему «Миграционный кризис – гибридное оружие Кремля», которую инициировали Группа содействия развитию Интермариума и Национальный Корпус.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

По словам руководителя Киевского центра Национального Корпуса Сергея Тамарина, Россия и леволиберальные организации используют права человека в своих манипуляциях, чтобы шантажировать те государства, которые уже пострадали от нашествия мигрантов.

Как сказано на сайте, Дариуш Матерняк из Центра исследований «Польша-Украина» советовал в разговоре с Западом акцентировать внимание на том, что миграционный кризис на самом деле является спланированной операцией России и Беларуси, а для его решения понадобится больше сил, чем одной бригады. «Эксперт отметил возможность привлечения интернационального подразделения LITPOLUKRBRIG, отметив, что такой шанс есть, но окончательное решение остается за правительствами Литвы, Польши и Украины», - рассказывается в публикации.

Поэтому, отмечено на сайте, участники конференции обсуждали идею создания Центров противодействия гибридным угрозам и сети Штабов обороны, которые усилят официальные силовые структуры и вовремя будут реагировать на любые угрозы еще на начальном их этапе. «При посредничестве такого центра можно было бы координировать совместные усилия стран региона, нацеленные на борьбу с вызовами военного, а также информационного характера», - объясняет Тамарин.

Представители Нацкорпуса акцентируют внимание на том, что эти структуры обязательно нужны ввиду миграционного кризиса, который создали Лукашенко с Путиным. Попутно экс-начальник штаба полка «Азов» Владислав Соболевский отмечает, что все эти события на польско-белорусской границе могут лишь отвлекать от вероятного наступления на территорию Украины.

Соболевский напоминает о предупреждении американского генерала Бена Ходжеса: «Однозначно остается риск атаки на так называемый Сувалковский коридор, соединяющий Польшу со странами Балтии и НАТО, но одновременно разделяющий территорию Калининградской области РФ и Беларуси». Он добавляет, что этой территорией Россия и Беларусь особенно интересуются.

Попутно бывший спикер премьер-министра Литвы Адрюс Бачулис называет ошибки Литвы в этой ситуации, которой пришлось первой столкнуться с проблемой потока мигрантов из Беларуси. «Как журналист он отметил, что особое внимание следует уделить контролю над допуском СМИ к месту происшествия», - говорится в публикации.

Как сообщала Politeka, представители Нацкорпуса Волыни сообщили, что провели 21 ноября военное обучение.

Также Politeka писала о том, что Жорин прокомментировал реакцию властей на стягивание войск РФ на украинскую границу.