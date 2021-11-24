Глава Гражданской лиги «Украина НАТО» Сергей Джердж рассказал, не поздно ли Украине вступать в НАТО и почему Россия так боится вступления Украины в НАТО.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если будет политическое решение всех стран-членов НАТО, то Украина может стать членом НАТО завтра с утра. А политическое решение - это согласие всех стран НАТО, что Украину нужно принять в НАТО без каких-либо предпосылок. А если есть такое видение у некоторых стран, что это должно произойти позже, при этом ни одна из тридцати стран не выступает против членства Украины в НАТО, все говорят, что Украина буду членом НАТО. Но некоторые страны хотят, чтобы это произошло позже и, соответственно, уделяется внимание тому, что у нас не все сделано для вступления», - подчеркнул он.

Джердж сказал, что так у нас действительно еще не все реформировано для вступления в НАТО и с нашей стороны нужно было бы все сделать, чтобы таких вопросов к нам не было. Но мы понимаем, считает он, что в какой-то мере это еще нежелание принять такое положительное решение относительно принятия Украины в НАТО. Украина должна осознавать то, чего она хочет, уверен он, потому что за тридцать лет мы то хотели в НАТО, то не хотели, подтвердил он, если нам плохо – мы хотим в НАТО, а когда было все хорошо – мы не хотели в НАТО.

«Должна быть какая-то ответственность, особенно в политике, а у нас определенные политические силы использовали эту тему для спекуляции. Потому что в обществе не было такой поддержки и консенсуса, а из-за российской пропаганды в Украине было искажено представление о европейских структурах. И на этом паразитировали некоторые партии и тормозили этот процесс. Поэтому мы в 2010 году объявили о внеблоковости, а Россия сделала все возможное, чтобы Украина стала внеблоковой. Для РФ это очень выгодная позиция, чтобы начать войну против Украины, которую никто не будет защищать», – резюмировал он.

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