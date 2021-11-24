Заслуженный мастер спорта и депутат фракции “Слуга народа” Ольга Саладуха рассказала, хватит ли президентских амбиций экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, и можно ли говорить о создании партии.

Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Дмитрий Разумков является человеком слова. Вы видели, как он работает в парламенте. Наверное, за всю историю украинского парламентаризма – это лучший спикер Верховной Рады. Все видели, как его провожал зал. Мы знаем, как провожал его аппарат Верховной Рады: стоя, ему хлопали, благодарили за его работу. Хватит ли ему амбиций? Я думаю, раз он делает такие шаги, то ему хватит амбиций”, - сказала Ольга Саладуха.

Она отметила, что вступила в межфракционное объединение Разумкова потому, что хочет улучшений, и чтобы парламент вернул доверие людей.

“Пока речь идет о межфракционном объединении, о партии пока немножко рано говорить. Хотя Дмитрий Разумков постоянно об этом говорит, что будет партия, что это будет умеренный концентризм”, - добавила Саладуха.

Как сообщала Politeka, нардеп Артем Дмитрук отметил, что Разумков входит в топ-5 политиков Украины.

Также Politeka сообщала, что нардеп рассказал, какой была “Слуга народа” первые полгода.