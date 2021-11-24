Политолог Александра Решмедилова рассказала, к чему может привести третий Майдан, если он будет, и почему митингующим нужно изначально понимать, каких изменений они хотят.

Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Любые революции – это очень сильные потрясения. Которые могут как и дать рывок, определенный цивилизационный толчок, так и отбросить очень сильно назад. Поэтому, чем обернётся массовый протест – вопрос очень дискуссионный. И пойдет ли это во благо нашему обществу, или все-таки мы имеем так называемую “вакцину от Майдана”. Возможно, наше общество уже имеет определенный иммунитет”, - сказала Александра Решмедилова.

Она отметила, что, если граждане показывают свое недовольство через протесты, то это может вылиться в анархию.

“У нас государство, которое и без того с годами ослабевает. Которое не дает нам ощущение ответственности за процесс. Что именно государство несет, контролирует, обеспечивает, гарантирует. Наоборот, какие-то слабые процессы мы наблюдаем со стороны государства. И многим это не нравится… Надо понимать, выходя на протесты, что дальше… Людям надо объяснить, потому что не все способны предположить риски, оценить их и подумать, а хочу ли я этого”, - добавила Решмедилова.

По ее словам, если человеку не нравится правительство или курс страны, и он хочет его изменить, то он должен понимать, что он хочет получить взамен.

“Очень часто протест происходит против того, что есть, но без понимания того, чтобы изменилось на что”, - подчеркнула политолог.

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