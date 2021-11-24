Привыкая сквернословить, душа становится черствой и погружается во мрак греха.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии архимандрит Дамаскин (Лебедь) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».
«Как и с каждым грехом, грех сквернословия очерняет человека. Душа человека, который грешит сквернословием, становится черствой. Она становится глухой, немой, бесчувственной к добру», - отметил архимандрит Дамаскин.
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«Нужно глубокое покаяние тем людям, которые оскверняют свою душу сквернословием», - сказал архимандрит Дамаскин (Лебедь).
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