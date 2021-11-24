Украинская певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка", Злата Огневич, порадовала поклонников соблазнительным модным образом, выгодно подчеркнув стройные ножки.

Как пишет Hyser, раскрепощенная, смелая и сексуальная - в последнее время украинская певица Злата Огневич будоражит умы, и не только, молодых мужчин. Уже скоро она поделится новостью, сумел ли кто-то завоевать ее сердце в проекте "Холостячка-2". Ну а пока этого не случилось, девушка покоряет всех своими модными выходами в свет.

Настоящая звезда украинской сцены, которая имеет восточную внешность и чувственный голос, Злата Огневич знает, как привлечь внимание своих поклонников и собрать урожай комплиментов.

Так, на днях звезда опубликовала новые кадры в Instagram, где позировала в соблазнительном аутфите. В этот раз она блеснула своей шикарной фигурой в удлиненном пиджаке на голое тело.

"Приехала на съемку ImprovShow. Время веселиться", – подписала эффектные фото в соблазнительно луке Злата.

Осиную талию украинская исполнительница подчеркнула кожаным ремнем всемирно известного бренда и дополнила и, без того притягательный образ, колготками в сетку и трендовым украшением – массивной цепью с крупными звеньями.

Макияж Злата предпочла в естественных тонах, а волосы красиво уложила на одну сторону.

Соблазнительная фигура звезды никого не оставила равнодушным. Еще бы, пиджак-платье подчеркнул красоту ее подтянутых стройных ножек. Кстати, чтобы держать себя в совершенной форме, певица не только посещает спортзал, но и занимается балетом.

Внимательные поклонники сразу заметили, что певица надела наряд, подаренный ей одним из экс-участников "Холостячки 2", маркетологом Владом Ясько, исполнив ее детскую мечту.

В комментариях поклонники стали осыпать Злату комплиментами, а многие написали, что она - женщина мечта каждого мужчины.

"Оказывается Вы очень искренняя, милая и нежная женщина 😍", " Супер красотка! 🔥🔥🔥", "Женщина Небесное созданье. Воплощенье сказочной мечты. Облако несбыточных желаний. Ветер из добра и красоты. 🙏🏻", " Красотка всеми любимая😍 Богиня❤️", - написали они.