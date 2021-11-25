Народный депутат Александр Качура рассказал, что фото со дня рождения Савика Шустера, которое опубликовал Арсен Аваков на своей странице в Facebook, не является “приветом” для Офиса Президента.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.
“Когда уходишь на пенсию, нужно чем-то заниматься. Кто-то занимается кулинарными какими-то делами, кто-то огородик маленький заводит, кто-то ведет страницу в Facebook, пишет мемуары, книги. В данном случае, Арсен Борисович в отставке занимается такими вещами”, - сказал Качура.
По его словам, такие фотографии вызывают резонанс у общества, поскольку Арсен Аваков был одним из министров-долгожителей, которые длительное время проработали в министерствах.
“Я не вижу в этом ничего такого. Фотография. С кем угодно можно встречаться. Они дружат, они часто на эфирах бывают… Это все можно оценивать как конспирологические теории какие-то и рассказывать, что вот пошел кто-то с кем-то сфотографировался, а это значит новый будет проект. Если будет проект – нужно заявлять об этом. Главное, чтобы если это был проект, то об этом открыто говорили”, - добавил нардеп.
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Как сообщала Politeka, Виталий Романченко заявил, что медийность определяет узнаваемость и соответственно поддержку и симпатию избирателей.
Также Politeka сообщала, что Олег Постернак отметил, что Аваков привык за семь с половиной лет, находясь на должности министра внутренних дел, быть как бы вне политики.