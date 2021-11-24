Глава комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко рассказал о несправедливом намерениям власти закрыть программу «Теплый кредит» в условиях энергетического кризиса в Украине.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Он рассказал, что на одном из собраний Верховной Рады ему сообщили о намерениях закрыть программу «Теплый кредит», по которой ОСМД могли получить финансирование для утепления домов, замены проводки, окон и решения других проблем, возникающих в отопительный сезон.

«Как можно закрыть то, что работает. Как по мне, ее надо расширять и увеличивать. Программа «Теплый кредит» должна работать не только для жилого фонда с ОСМД. У нас для этого создали Фонд энергоэффективности, который тоже не работает. В нем лежит 6 млрд грн, а за 2,5 года реализовано только 25 проектов. При этом 20 млн грн 56 человек этой государственной компании используют на свою зарплату», - говорит Попенко.

Он сообщил, что за 3 года эта сумма составляет 60 миллионов гривен. Эксперт возмутился, что этот Фонд не работает, несмотря на то, что есть деньги, но при этом программу «Теплые кредиты» хотят закрыть, несмотря на обещания снизить тарифы, модернизироватьтеплокоммунэнерго и жилой фонд.

«Нам же обещали 40% снижения тарифов, и где они? «Теплые кредиты» должны наоборот финансироваться. Программу нужно увеличить в финансировании. И не просто увеличить, а сделать ее дополнительными новыми ветками, направлениями. На сегодня она работает», - считает Попенко.

Эксперт рассказал, что бывший глава государственного фонда эффективности выдвинул идею направить средства на то, чтобы во дворе многоквартирных домов устанавливать заправкидля электромобилей. При том, отметил он, что у нас много нерешенных важных вопросов в этой сфере.

«Теплые кредиты» должны начать финансировать многоквартирные дома, где не созданы ОСМД. 150 тыс домов не имеют возможности вообще для никакого финансирования», - заявил Попенко.

Как сообщала Politeka, Попенко рассказал о возможности уменьшить стоимость цены на газ для населения.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, почему в Украине никому не нужна жилищная реформа.