Политолог Александра Решмедилова рассказала, может ли гибридная война перерасти во вторжение.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«До конца понять, какие группы товаров с ОРДЛО попадут под сертификацию РФ, пока не ясно, но ключевой товар - это уголь. Давайте не забывать, в мире, где гаджеты и любая техника обновляется быстро, крупная техника очень быстро устаревает. То есть любая промышленная мощность, которая была актуально еще 7-10 лет назад, на сегодня выглядит крайне устаревшей. Поэтому надо понимать, насколько любая продукция будет конкурентноспособной», - рассказала она.

Решмедилова сказала, что Украина пока не видит перспектив, когда возможна новая встреча в Нормандском формате, и о чем могут быть эти переговоры. Информационные сообщения о том, что идет стягивание войск, сообщила она, и попытка дополнительной эскалации у границ Украины происходит, возможно, для того, чтобы состоялись переговоры на высшем уровне. Логика показывает, подчеркнула она, что РФ не должна делать особо каких-то резких шагов, потому что на кону большие ставки.

«Но, с другой стороны, было столько случаев, когда Украина думала, что этого никогда не случится. При этом горький опыт показывает, что бывают разные ситуации. Ни одна война не навсегда и надо понимать, задумываться о том, как быть дальше, когда попытаются условно этот топор войны зарыть. Потому что при подписании любых договоренностей всегда есть недовольная сторона. Это очень сложные вопросы, но все хотят простых решений и услышать фразу «давайте просто перестанем стрелять», - резюмировала она.

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