Об этом сказано в заявлении политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Редакция Politeka.net не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

Преподносимое украинской властью как персональное достижение и великое благо для украинских граждан выделение Украине Международным валютным фондом очередного кредитного транша на самом деле таит в себе огромные риски, а погашение этого займа целиком и полностью ляжет на плечи рядовых украинцев.

В политсиле напомнили, что в угоду международным ростовщикам Украина уже пошла на открытие рынка земли, увеличение стоимости энергоресурсов, в том числе для населения, повысила пенсионный возраст, развернула судебную «реформу», которая на деле свелась к уничтожению независимости судебной системы, а также согласилась на целый ряд других уступок в интересах кредиторов и международных корпораций.

«А взамен официальный Киев сумел выторговать лишь усиление долговой нагрузки на бюджет страны и окончательную потерю суверенитета Украины. Беспрецедентная финансовая зависимость Киева от Запада усилила зависимость политическую и фактически привела к потере Украиной субъектности – важнейшие для судьбы страны решения давно принимаются не на Грушевского или Банковой, а в Вашингтоне и безапелляционно озвучиваются посольством США в Украине», – указали в ОПЗЖ.

В политсиле убеждены в том, что как и предыдущие баснословные кредиты, эти деньги будут попросту разбазарены бездарной украинской властью и лишь глубже загонят страну в долговую кабалу.

«Ведь ни о какой эффективности использования Киевом средств «партнеров», доноров, кредиторов речь не идет вообще. Лишь в августе МВФ предоставил Украине огромную сумму ‒ $2,7 млрд, эти деньги премьер-министр Денис Шмыгаль обещал направить на увеличение социальных выплат и поддержку экономики. Однако рядовые граждане так и не ощутили заботы правительства: пенсии и пособия остаются нищенскими, экономика стагнирует, а галопирующая инфляция съедает даже то небольшое повышение зарплат, которое способен обеспечить своим наемным работникам находящийся на грани выживания частный бизнес», – отметили в партии.

Теперь, говорится в заявлении, глава украинского правительства пообещал направить транш МВФ в том числе на борьбу с последствиями COVID-19. Однако украинцы знают, что ежедневно сотни людей умирают от коронавируса в стационарах, и прекрасно осознают, что особо рассчитывать на поддержку государства не стоит, а все участие власти сведется максимум к финансированию сомнительного прожекта Президента (Украины Владимира Зеленского. – Ред.) по «одарению» вакцинированных тысячей гривен. Причем эту тысячу тоже выудят из карманов самих украинцев, которым потом и погашать эти займы.

В ОПЗЖ убеждены, что при грамотной государственной политике Украина легко могла бы обойтись без кредитов МВФ и других международных финансовых институтов.

«Сегодня наша страна теряет огромные ресурсы из-за чудовищной коррупции, нескончаемых потоков контрабанды (вся борьба с ней свелась к внесению неких людей в санкционные списки и на ее масштабы никак не повлияла), из-за процветания теневых рынков и многочисленных финансовых схем, на которые тот же Международный валютный фонд смотрит сквозь пальцы», – констатировали в политсиле.

И тем более удивительным, считают в ОПЗЖ, выглядит кредитование украинской власти со стороны декларирующего демократические ценности Запада сегодня, когда в нашей стране происходит беспрецедентное наступление на все основополагающие принципы демократии: закрытие независимых СМИ, уничтожение свободы слова, преследование инакомыслящих, фабрикация политически мотивированных уголовных дел против оппонентов действующей власти, уничтожение правовых институтов и развал системы правосудия.

Причем, акцентировали внимание в партии, ни о каких демократических процессах, ни о какой борьбе с коррупцией, декларируемой украинской властью на международных встречах и форумах, ни о каких реальных реформах в Украине речь сегодня не идет, а все разговоры высшего руководства страны об экономических успехах и защите иностранных инвесторов на деле обернулись стремительным оттоком иностранного капитала из Украины и целой чередой скандалов с инвесторами, рискнувшими зайти в нашу страну.

«Так, в начале текущего года из-за скандального решения СНБО вернуть в госсобственность «Мотор Сич» Киев разругался с китайскими инвесторами. В августе уже Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует гражданам своей страны инвестировать в Украину», – напоминают в политсиле.

Причиной тому – высокий риск потерять вложенные в Украину деньги (такие примеры с эстонским капиталом, по ее словам, есть) и отсутствие справедливости судебной системы в нашей стране. Со стороны МВФ выделять деньги Украине, у руля которой сегодня стоят неучи и дилетанты, пекущиеся лишь о собственном обогащении, – это политика двойных стандартов и неприкрытая демонстрация очевидной политической цели данного кредита.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает категорически против всех преступлений, которые совершает украинская власть по отношению к собственному народу, в том числе против усиления долговой кабалы для украинцев.

«Мы осуждаем политику официального Киева, подрывающую суверенитет и независимость Украины. А финансовую поддержку Западом действующего режима расцениваем исключительно как плату Украине за очередной виток антироссийской истерии, подогреваемой США, идущей вразрез с интересами рядовых украинских граждан и лишь отдаляющей нашу страну от мира, благополучия и процветания», – резюмировали в ОПЗЖ.