Женщину, которая хотела обогатиться на 40 тысяч долларов благодаря своим «связям в Специализированной антикоррупционной прокуратуре», уже арестовали.
Как сообщает СБУ, следствием установлено, что женщина, которая была ранее осуждена и отбывала наказание за мошенничество, представилась родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Она предложила свою помощь бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса, связанного с закрытием уголовного производства в отношении него.
По нашей информации, речь идет об Олеге Жученко – бывшем главе прокуратуры Одесской области.
Экспрокурор обратился в УСБУ в Одесской области и сообщил о факте приготовления преступления.
Он рассказал силовикам, что одна женщина за денежное вознаграждение в размере $40 тысяч предлагала «способствовать» закрытию уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляется подразделением НАБУ.
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В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнице "аванса".
Правоохранители задержали организатора мошеннической схемы после получения им всей суммы денег.
Сейчас задержанной планируют сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.