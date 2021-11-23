Стартапер, соучредитель украинской маркетинговой B2B-платформы «Influ2» Дмитрий Лисицкий рассказал, почему таргетинговая платформа стала успешной, а также объяснил принципы рекламы.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

«Мы стартанули с очень большой идеи. Мое видение было, что реклама очень плохо работает. Сейчас реклама находится в застойном состоянии в глобальном мире и в Украине. Я считаю, что хорошая и правильно сделанная реклама – это произведение искусства», - отметил Лисицкий.

По словам эксперта, за время работы в сфере рекламы он понял, что реклама является не очень эффективной по той причине, что её смотрят люди, которым данная реклама попросту неинтересна.

«Наша стартовая точка была очень простая – надо показывать рекламу только тем, кому она нужна и мы придумали, как это сделать. Сейчас мы поняли, что с техническими изменениями и с тем, что делают большие платформы, мы попали в тренд», - сказал Лисицкий.

Как отметил эксперт, они, сделав эту свою маркетинговую платформу по таргетингу, попали прямо в тренд, ведь многие другие крупные компании в тот момент занимались похожими технологиями в других сферах.

«Когда большая компания что-то продает другой большой компании, то им нужно как-то строить отношения. Как правило пишут на электронную почту «давай поговорим», но этого недостаточно, а если смотрят рекламу, то это намного легче», - сказал Лисицкий.

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