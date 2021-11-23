Штаб обороны Национального Корпуса Волыни провел по своей инициативе обучение на полигоне в Рожище 21 ноября, к которому присоединилось 60 участников.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Как рассказывается на сайте, участники обучения учились обращаться с оружием и практиковались в стрельбе. «Мероприятие собрало разные социальные группы – от студентов до представителей местного самоуправления, ветеранов, волонтеров и гражданских», - подчеркнуто в публикации.

В то же время представители Нацкорпуса акцентируют внимание на том, что причиной проведения этого обучения стало обострение на западной границе Украины.

На сайте также добавляется, что в то же время Россия поглощает Беларусь и ведет свои маневры на восточной границе Украины. Поэтому представители Нацкорпуса призывают украинцев вместе защищать государство.

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Как сообщала Politeka, Жорин прокомментировал реакцию властей на стягивание войск РФ на украинскую границу.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса успешно провели обучение гражданской обороны.

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