Штаб обороны Национального Корпуса Волыни провел по своей инициативе обучение на полигоне в Рожище 21 ноября, к которому присоединилось 60 участников.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Как рассказывается на сайте, участники обучения учились обращаться с оружием и практиковались в стрельбе. «Мероприятие собрало разные социальные группы – от студентов до представителей местного самоуправления, ветеранов, волонтеров и гражданских», - подчеркнуто в публикации.

В то же время представители Нацкорпуса акцентируют внимание на том, что причиной проведения этого обучения стало обострение на западной границе Украины.

На сайте также добавляется, что в то же время Россия поглощает Беларусь и ведет свои маневры на восточной границе Украины. Поэтому представители Нацкорпуса призывают украинцев вместе защищать государство.

Как сообщала Politeka, Жорин прокомментировал реакцию властей на стягивание войск РФ на украинскую границу.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса успешно провели обучение гражданской обороны.

https://t.me/nationalcorps/10313