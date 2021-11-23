Председатель Либертарианской партии 5.10. Юрий Коновальчук рассказал, что олигархи есть везде, но почему-то только в Украине это зло.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Ни у одного государства даже стран третьего мира нет такого количества предприятий в государственной собственности, как в Украине. И абсолютно все государственные предприятия сегодня либо убыточные, либо находятся в крахе разорения. Или субсидируемые, или не платят налоги, с ними большая проблематика. И как раз владельцами таких компаний косвенно являются олигархи, хотя открыто не являются ими», - сообщил он.

Коновальчук сказал, что в Украине сегодня 3,5 тысячи государственных предприятий, которые только тянут субсидии со страны, соответственно мы их как граждане кормим со своих карманов. Эти предприятия не дают никакого обратного эффекта, подчеркнул он, для жителей нашей страны и для бюджета. Мы только вкладываем в эти предприятия, подтвердил он, и мы не сможем сегодня добиться результата, если не изменим саму систему.

«Нам надо избавиться от предприятий с государственной собственностью и как можно быстрее их продать. Можно, конечно, сказать, что сейчас рынок не такой, он недостаточно разогрет и стоимость предприятий будет низкая. Но если их не продать, мы будем терять с каждым днем, поэтому нам надо их продавать и продавать как можно быстрее. Зачем государству танковый завод, если этим может заниматься частный производитель, который будет делать это лучше. Ведь государство не всегда эффективный собственник», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что олигархи ждут, когда президент ослабнет.

Также Politeka сообщала, что Загородний прокомментировал ситуацию о том, что конфликт между “слугами” и Разумковым продолжается.