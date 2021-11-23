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Незаконные увольнения профессионалов, замена их на ранее уволенных с позором коррупционеров, схематоз, пренебрежение к закону и интересам службы, уголовные производства в отношении руководителей в областях, как следствие проигранные суды в трудовых спорах – результат деятельности Магалецкой на должности Главы Госпродпотребслужбы.
Об этом ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» сообщили незаконно уволенные сотрудники Госпродпотребслужбы, которым в суде пришлось защищать свою репутацию и право на труд.
Владислава Магалецкая после своего назначения на должность Председателя Госпродпотребслужбы по контракту в 2020 году примерно через две недели начала проводить оценку руководителей территориальных управлений.
По результатам проведенной оценки Магалецкая вынесла приказ № 420-к от 09 декабря 2021 года «Об утверждении заключения об оценке результатов служебной деятельности руководителей территориальных органов Госпродпотребслужбы».
Этим приказом были утверждены «негативные» оценки 9 начальникам Главных управлений: Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областей. 8 начальников Главных управлений были уволены. В настоящее время продолжаются судебные процессы.
Об этом ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» сообщили незаконно уволенные сотрудники Госпродпотребслужбы, которым в суде пришлось защищать свою репутацию и право на труд.
Владислава Магалецкая после своего назначения на должность Председателя Госпродпотребслужбы по контракту в 2020 году примерно через две недели начала проводить оценку руководителей территориальных управлений.
По результатам проведенной оценки Магалецкая вынесла приказ № 420-к от 09 декабря 2021 года «Об утверждении заключения об оценке результатов служебной деятельности руководителей территориальных органов Госпродпотребслужбы».
Этим приказом были утверждены «негативные» оценки 9 начальникам Главных управлений: Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областей. 8 начальников Главных управлений были уволены. В настоящее время продолжаются судебные процессы.
Но не все территориальные руководители получили негативные оценки от Магалецкой. Например, Рита Холоденко, начальник ГУ ДПСС Луганской области, получила от Магалецкой оценку «позитивно».
А в конце лета Рита Холоденко была поймана правоохранителями на взятке.
По-видимому, Магалецкая отбирает кадры по критерию: чем хуже репутация у чиновника, тем больше шансов получить или сохранить должность.
В подтверждение тезиса, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Закарпатской области Иван Гуледза по результатам оценки главы Госпродпотребслужбы получил оценку «отрицательная», но продолжает работать и дальше!
В подтверждение тезиса, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Закарпатской области Иван Гуледза по результатам оценки главы Госпродпотребслужбы получил оценку «отрицательная», но продолжает работать и дальше!
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Несмотря на то что, согласно ч.6 ст. 44 ЗУ «О государственной службе», при получении государственным служащим отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности такой государственный служащий увольняется со службы в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 87 этого закона.
Согласно п. 3 ч.1 ст. 87 ЗУ «О государственной службе», одним из оснований для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения является получение государственным служащим отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности.
Субъект назначения принимает решение о прекращении государственной службы в пятидневный срок со дня наступления или установления соответствующего факта. Обязательное увольнение за получение негативной оценки является императивной нормой, поэтому подлежит безоговорочному исполнению, чего не сделала Магалецкая!
В областях профессиональных сотрудников Госпродпотребслужбы увольняют с должностей, используя подтасовки и оговоры, проводят проверки и фальсифицируют уголовные дела по заявлениям карманных общественных организаций. Эти дела впоследствии разваливаются в судах.
Геннадий Пикуль приказом Магалецкой В.В. № 427-к от 10.12.2020 также был противоправно уволен с должности начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области. По решению Полтавского окружного административного суда от 11.05.2021 был восстановлен в указанной должности только 10.06.2021. Судебные процессы продолжаются до сих пор.
Согласно п. 3 ч.1 ст. 87 ЗУ «О государственной службе», одним из оснований для прекращения государственной службы по инициативе субъекта назначения является получение государственным служащим отрицательной оценки по результатам оценки служебной деятельности.
Субъект назначения принимает решение о прекращении государственной службы в пятидневный срок со дня наступления или установления соответствующего факта. Обязательное увольнение за получение негативной оценки является императивной нормой, поэтому подлежит безоговорочному исполнению, чего не сделала Магалецкая!
В областях профессиональных сотрудников Госпродпотребслужбы увольняют с должностей, используя подтасовки и оговоры, проводят проверки и фальсифицируют уголовные дела по заявлениям карманных общественных организаций. Эти дела впоследствии разваливаются в судах.
Геннадий Пикуль приказом Магалецкой В.В. № 427-к от 10.12.2020 также был противоправно уволен с должности начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области. По решению Полтавского окружного административного суда от 11.05.2021 был восстановлен в указанной должности только 10.06.2021. Судебные процессы продолжаются до сих пор.
На период судебного процесса на должность начальника территориального управления в Полтавской области, без соблюдения определенного порядка и процедуры, была поспешно назначена Янина Аранчий, креатура Магалецкой.
Фото: https://poltava.to
Аранчий в течение своего «управления» уволила 99 человек профессиональных и квалифицированных работников, а окружила себя сомнительными лицами и, в том числе, выходцами из органов внутренних дел, никогда не имевшими отношения к деятельности в сфере санитарно-эпидемического законодательства и в сфере гигиены труда.
С занимаемых должностей уволили профессиональных работников ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области и его структурных подразделений, среди которых Ищенко Т.М, Дочкус В.В., Кульбашний В.В., Голбан К.Т., Валявский Я.Ф., Кравченко Р.И., Пальчик В.И., Калиниченко М.О. и другие. Как следствие, показатели деятельности всех звеньев Управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области стали откровенно низкими.
Общественности стала доступна аудиозапись выступления Янины Аранчий перед сотрудниками Госпродпотребслужбы Полтавской области. По аудио можно судить о качестве кадров Магалецкой и их моральных ценностях. На записи креатура Магалецкой открыто заявляет: «Мы круче прокуратуры и СБУ – мы можем вынести любой объект! И мы самые бедные!
Продолжая свой монолог, Аранчий выдает сотрудникам детальную расшифровку своего не совсем тонкого намека: «Бизнес каждому из вас может сам сказать «спасибо», и неважно, в каком это будет формате: деньги, конфеты, но он сам скажет «спасибо», если вы лояльно к нему будете относиться…» слушать аудио минута 3.58 и 21.45
Аранчий в течение своего «управления» уволила 99 человек профессиональных и квалифицированных работников, а окружила себя сомнительными лицами и, в том числе, выходцами из органов внутренних дел, никогда не имевшими отношения к деятельности в сфере санитарно-эпидемического законодательства и в сфере гигиены труда.
С занимаемых должностей уволили профессиональных работников ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области и его структурных подразделений, среди которых Ищенко Т.М, Дочкус В.В., Кульбашний В.В., Голбан К.Т., Валявский Я.Ф., Кравченко Р.И., Пальчик В.И., Калиниченко М.О. и другие. Как следствие, показатели деятельности всех звеньев Управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области стали откровенно низкими.
Общественности стала доступна аудиозапись выступления Янины Аранчий перед сотрудниками Госпродпотребслужбы Полтавской области. По аудио можно судить о качестве кадров Магалецкой и их моральных ценностях. На записи креатура Магалецкой открыто заявляет: «Мы круче прокуратуры и СБУ – мы можем вынести любой объект! И мы самые бедные!
Продолжая свой монолог, Аранчий выдает сотрудникам детальную расшифровку своего не совсем тонкого намека: «Бизнес каждому из вас может сам сказать «спасибо», и неважно, в каком это будет формате: деньги, конфеты, но он сам скажет «спасибо», если вы лояльно к нему будете относиться…» слушать аудио минута 3.58 и 21.45
На данный момент и.о. начальника главного управления Госпродпотребслужбы Полтавской области назначен Александр Овчаренко. Овчаренко один из фаворитов Магалецкой – человек коррумпированный, поэтому подконтрольный. Овчаренко после череды скандалов был с позором уволен с должности заместителя начальника ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
Об Овчаренко собрано много информации: имущество в декларации, стоимость которого превышает официальные доходы, участие в вымогательстве взятки, скандал с отравлением киевлян и т.д. Свою должность Овчаренко получил в Полтаве якобы по результату конкурса.
Однако Госпродпотребслужба отказалась предоставить ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» копию протокола заседания конкурсной комиссии, что уже вызывает сомнение в прозрачности, да и целом – в самом проведении конкурса.
В Полтаве Овчаренко вошел в роль регионального царька и беззастенчиво, как груши, околачивает местный бизнес.
Овчаренко безосновательно остановил работу хлебозавода в Карловке, приписав ему кучу несуществующих нарушений. После выхода скандала в публичную плоскость Овчаренко в срочном порядке разблокировал работу предприятия, а у себя в Фейсбуке удалил пост с якобы выявленными нарушениями, найденными на хлебозаводе, и отказал ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» в получении копий протоколов проверок по хлебозаводу.
Однако Госпродпотребслужба отказалась предоставить ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» копию протокола заседания конкурсной комиссии, что уже вызывает сомнение в прозрачности, да и целом – в самом проведении конкурса.
В Полтаве Овчаренко вошел в роль регионального царька и беззастенчиво, как груши, околачивает местный бизнес.
Овчаренко безосновательно остановил работу хлебозавода в Карловке, приписав ему кучу несуществующих нарушений. После выхода скандала в публичную плоскость Овчаренко в срочном порядке разблокировал работу предприятия, а у себя в Фейсбуке удалил пост с якобы выявленными нарушениями, найденными на хлебозаводе, и отказал ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» в получении копий протоколов проверок по хлебозаводу.
Однако после реакции представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на нарушение Овчаренко требований Закона Украины «О доступе к публичной информации» ему все же пришлось предоставить ОО «Антикоррупционный предпринимательский фронт» затребованные ранее документы, что еще раз подтвердило некомпетентность данного чиновника и незнание им законодательства.
На данный момент глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, несмотря на всю токсичность Овчаренко, не оставляет попыток пропихнуть его на должность начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области. И уже от Первого вице-премьера — министра экономики Украины Юлии Свириденко – зависит, сможет ли и дальше Магалецкая формировать штат областных управлений Госпродпотребслужбы из прожжённых коррупционеров.
Продолжение следует...