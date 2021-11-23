Политтехнолог Всеволод Непогодин рассказал, кто на самом деле является “старшим братом” для Беларуси, и почему президент Александр Лукашенко чувствует себя спокойно.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Старший брат — надо понимать кто это. Это, скажем так, высшие силы. Так вот, старший брат — это действительно Китай у него, а не Российская Федерация… Китай больше всего инвестиций в какую страну сейчас вложил? В Беларусь. Не просто так. Они ее планируют сделать таким хабом, коридором для своего входа в Европу”, - сказал Непогодин.

Он отметил, что когда он был в российском Иркутске, то там тоже уже все было китайское.

“Китай как делает: а зачем им захватывать территорию какой-то агрессией? Можно экономически просто все скупить, предприятия. Беларусь является таким плацдармом для атаки Китая на Евросоюз, на его рынки. Поэтому, чувствуя за спиной такого своего старшего стратегического партнера как Китай, Лукашенко может делать все что угодно”, - добавил политтехнолог.

По его словам, Лукашенко установил тесную связь с Си Цзиньпином.

Как сообщала Politeka, Юрий Атаманюк рассказал, кто виноват в ситуации с беженцами.

Также Politeka сообщала, что военный эксперт отметил, что то, что происходит на границе Беларуси и Польши – это спецоперация.