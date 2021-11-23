Кроме сертификата о вакцинации, в приложении можно хранить фактически всю информацию о человеке

Журналистка Любовь Завальнюк объяснила, чем украинцам грозит «государство в смартфоне», реализуемое в частности через приложение «Дия».

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

По ее словам, введение специальных Covid-сертификатов, без которых сейчас невозможно воспользоваться благами цивилизации, актуализировало для многих установку приложения «Дия», ведь постоянно носить с собой бумажный вариант документа, подтверждающего вакцинацию, неудобно, в отличие от QR-кода, загруженного в «Дию».

«К тому же «Дия» является одним из самых распиаренных и флагманских проектов нынешней власти, давно обещающей создать в Украине «государство в смартфоне». Кроме сертификата о вакцинации, в приложении можно хранить фактически всю информацию о человеке – паспорта, идентификационный код, водительские права, свидетельство о рождении ребенка. Но такая концентрация данных в одном месте, по мнению одного из самых известных в Украине экспертов по кибербезопасности Константина Корсуна, содержит большие риски», - рассказала Завальнюк.

Она сообщила, что, по словам этого эксперта, приложение разрабатывалось на волне и под девизом облегчения предоставления государством гражданам цифровых услуг, но в нынешней команде нет и не было серьезных специалистов по кибербезопасности. По ее словам, эксперт не рекомендует устанавливать «Дию» и сравнил это с надеванием на себя цифровых наручников, которые дают возможность государству следить за тобой и собирать данные.

Отдельно журналистка отметила потенциальные риски с идентификацией в приложении через BankID, особенно если получение последнего происходило удаленно.

«Также пользователи «Дии» жаловались, что программа плохо работает на распознавание лиц. Тут надо понимать, что ее начали вводить как раз после той истории с фейковым кредитом в пожарном порядке. Подобные технологии есть у Apple, но это компания с миллиардной капитализацией и командой лучших специалистов. Они разрабатывали эти технологии очень тщательно и долго. И стоило это очень дорого. А у разработчиков «Дии» не было ни денег, ни ресурсов, ни времени. Потому что «Дия» – не столько технологичный, сколько политический проект», - заявила Завальнюк.

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