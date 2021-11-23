МВД продолжает бороться с "друзьями" коронавирус, которые штампуют поддельные COVID-сертификаты и ПЦР-тесты

Об успехах правоохранителей в борьбе с подделкой сертификатов о вакцинации сообщил первый заместитель министра МВД Евгений Енин на своей странице в Facebook.

По его словам, в течение прошлого недели правоохранители провели 13 обысков в «друзьях коронавирус» в Днепропетровской, Житомирской, Харьковской, Закарпатской, Николаевской областях и в Киеве. По их результатам было возбуждено 172 уголовных производства по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов. 22 дела по выявленным ранее правонарушениям уже переданы в суд.

"Трое медицинских работников попали под пристальный глаз правоохранителей. В их кабинетах провели обыски. Также наведались в туристическое агентство в Харькове, которое предлагало получить поддельные ПЦР-тесты. В целом, изъято 61 поддельных ПЦР-тестов, 54 свидетельств о вакцинации и сертификатов. В одном из случаев дельцы просто предлагали свои услуги в комментариях в Инстаграм. Ну, и конечно, ответили на такое предложение наши правоохранители. Как оказалось, искал клиентов обычный частный предприниматель и действовал по предварительному сговору с семейным врачом «Центра первичной медико-санитарной помощи» Ужгородского городского совета. За 2 700 грн. предлагали подделать сертификат и даже с возможностью внесения его в «Действии». Теперь, на время суда будут иметь минуту, чтобы подумать над своим поступком", - рассказал о деталях некоторых дел Евгений Енин.

Также первый заместитель министра сообщил, что мошенники часто используют Telegram для поиска «клиентов», поэтому правоохранители активно наблюдают за этой платформой.

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В частности, в Харькове злоумышленники через мессенджер продавали бумажные справки о негативном результате ПЦР-теста на коронавирус, который якобы был сделан ООО «ОН Лаб». Всех участников этого дела задержали и сообщили о подозрении.

«Кому известны факты подделки – обращайтесь. Виновных найдем и привлечем к ответственности», – резюмировал Енин.