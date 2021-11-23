Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал в эфире «4 канала» то, как власть отреагировали на стягивание российских войск к границе с Украиной.

Фрагмент выступления он опубликовал у себя в блоге.

По мнению Жорина, нет причин удивляться возможному наступлению со стороны России, когда война длится уже восьмой год. «Тому, что у России есть планы нападать и захватывать Украину, довольно странно удивляться», - подчеркивает он. Следовательно, говорит руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, власти следует готовиться, чтобы снова не было такого, что добровольцы и армия в боевой готовности, а ОП – не готов вообще ни к чему.

По его словам, стягивание войск РФ к границе с Украиной – способ вызвать напряжение, а время наступления российское руководство определит с учетом поведения и реакции уже украинской власти. Попутно Жорин вспоминает, что аналогично все происходило в 2014 году, когда Россия выжидала момент. «Конечно, они будут делать шаги по дестабилизации внутри страны и, конечно, они хотят забрать больше физической территории Украины, но это все зависит от того, как мы будем к этому готовы», - объясняет он.

Как говорит руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, дестабилизацию внутри Украины можно предотвратить, прежде всего приняв закон о коллаборантах, ведь именно этих агентов прежде будет использовать Кремль.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что дело с вагнеровцами нужно довести до конца.

Также Politeka писала о том, что представители Нацкорпуса успешно провели обучение гражданской обороны.