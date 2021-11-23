Народный депутат Артём Дмитрук, который представляет в Верховной Раде Одессу, рассказал об обстоятельствах и причинах своего исключения из фракции «Слуга народа».

Его рассказ прозвучал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Никто из руководства «слуг» не сможет внятно назвать причину моего исключения. Например, глава медицинского комитета Радуцкий на вопрос журналиста об этом заявил, что я – вата, после чего сразу убежал. Официальной партийной позиции по этому вопросу нет – как, впрочем, и неофициальной тоже. Исключить меня из фракции должны были ещё полтора года назад, или год назад, или полгода. Всякий раз такую инициативу выдвигали, и всякий раз это было связано с моим голосованием в Верховной Раде. В первый раз меня хотели исключить, когда я начал собирать подписи за отставку Сытника. Тогда такое указание пришло из самого Офиса президента, но тогда меня не исключили», - говорит политик.

Также он резко осудил намерение назначить Юрия Витренко министром энергетики.

«Когда я не голосовал за назначение Витренко, меня тоже требовали исключить. Ну а сейчас, наверное, терпение «слуг» лопнуло. Но для меня не имеет значения, быть мне в партии или вне её», - заявляет Артём Дмитрук.

Как сообщает Politeka, ранее журналистка Любовь Завальнюк заявила, что в кулуарах Верховной Рады решаются вопросы, которые затрагивают интересы олигархов.

Также Politeka сообщала, что политолог Тарас Загородний прокомментировал перспективы межфракционного депутатского объединения «Разумная политика».