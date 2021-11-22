Первый заместитель министра МВД Евгений Енин поблагодарил спасателя, который вынес младенца с горящей столичной высотки.

Соответствующее видео появилось на официальной Фейсбук-странице Евгения Енина.

Первый заместитель министра МВД пообщался с полковником службы гражданской защиты ГСЧС Александр Гвоздиком. На одном из пожаров 22 ноября он вместе с командой спас более тридцати человек. Более того, Александр Гвоздик стал героем знаменитой фотографии, в которой он вынес шестимесячную ребенка, давая ему дышать своим кислородом.

"Пообщался с Александром Гвоздиком, героем сегодняшнего дня. Он вместе с коллегами-спасателями эвакуировали более 30 человек из горящей столичной высотки. Запомнился он всем одним фото на котором отдал свой кислородный аппарат крошечному ребенку. Перед тем, как пойти домой, позвонил познакомиться и сказать ему спасибо", - сообщает Евгений Енин на своей странице в Фейсбук.

Свой пост он снабдил видеозаписью, в которой показал свой разговор с Александром Гвоздиком. Полковник ГСЧС рассказал, что тогда пожар произошел на девятом этаже. Когда спасатели приехали на место, то узнали что в здании есть люди: мама, бабушка и ребенок. В первую очередь спасатели пришли к выводу, что нужно спасать ребенка, надев ему кислородную маску, а потом других

"Спасибо вам. Хоть вы героем себя не считаете, но невольно сегодня стали героем дня", - сообщает Евгений Енин.