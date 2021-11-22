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Экоборцы или профессиональные рэкетиры? Криворожская ОО "Мирбез", которую возглавляют экспрокурор Василиса Никульникова и ученый Антон Петрухин, собрала с жителей Днепропетровщины более 10 млн грн так называемых благотворительных взносов. Эти средства якобы назначены на суды с местными промышленными предприятиями.