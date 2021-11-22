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Экоборцы или профессиональные рэкетиры? Криворожская ОО "Мирбез", которую возглавляют экспрокурор Василиса Никульникова и ученый Антон Петрухин, собрала с жителей Днепропетровщины более 10 млн грн так называемых благотворительных взносов. Эти средства якобы назначены на суды с местными промышленными предприятиями.
Межрегиональное бюро экологической защиты побудило жителей Кривого Рога и нескольких окрестных сел к подаче коллективного иска против металлургического гиганта "АрселорМиттал" на сумму около 80 млн грн. Перед этим в течение 7 лет общественная организация забрасывала это предприятие жалобами и заявлениями в контрольные органы, сообщают журналисты.
Кроме того, общественная организация во главе с Никульниковой и Петрухиным пыталась получить у завода финансирование под сомнительный проект создания геопарка на сланцевых скалах.
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Эта местность представляет собой природный феномен, где сохранились уникальные флора и фауна. Однако в последние годы сюда грузовиками свозят из Кривого Рога бытовой и строительный мусор. Местные жители совместно с ОО “Украинская компания экологической защиты сланцевые скалы”, которая получила все необходимые разрешения, организовали расчистку геопамятки. Но натолкнулись на решительное сопротивление со стороны Никульниковой и ее сторонников.
Между тем, пока заповедная зона превращается в стихийную свалку, так называемые экоактивисты из “Мирбеза” продолжают прежде всего заниматься финансовыми вопросами.
Как выяснили журналисты, за прошлый год на счета этой организации поступило почти 10 миллионов гривен пожертвований. Эти средства "Мирбез" получил якобы для обеспечения защиты экологических прав жителей сел Свистуново и Миролюбовка. Однако за последние 5 лет ни одного суда возглавляемая Никульниковой ГО (то есть люди, доверившие ей собственные средства) так и не выиграли.