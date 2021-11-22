Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал на телеканале «Прямой» дело вагнеровцев и указал на то, что оно нуждается в адекватном расследовании.

Фрагмент своего выступления он опубликовал у себя в блоге.

Прежде Жорин утверждает, что в деле вагнеровцев речь идет о государственной измене, о безопасности и о международном позоре. Следовательно, говорит он, здесь нужно адекватное расследование.



«Это, мягко говоря, цирк. Скорее всего, украинцам вместе с адекватными представителями в парламенте придется собственноручно привлекать к ответственности», - подчеркивает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса.

Проукраинские политики, добавляет Жорин, должны объединиться, чтобы решить проблему.

В то же время руководитель Центрального штаба Нацкорпуса указывает на то, что так властям часто удавалось выйти из скандалов: они никак не реагировали, а люди просто забывали. «Но так не будет с ситуацией с вагнеровцами», - заявляет Жорин.

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