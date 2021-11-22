Чем меньше любви, чем больше злости и ненависти, тем более непреодолимой является пропасть между человеком и Богом

Как сообщает Центр информации УПЦ об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

"Святая Церковь призывает быть верными Христу. Не традициям, не обрядам - цена такой верности мизерна. А именно Христу. Иметь в сердце такую верность - самая сложная задача, которая многим, к сожалению, не под силу. Вот почему сегодня важно помнить призыв Спасителя, обращенный к каждому христианину: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Эти слова помогают верующему человеку достойно переносить и злость врагов, и измены друзей. Не бояться угроз и не отвлекаться на то, что витает в воздухе. На всякие «печати», «чипы», «начертание антихриста», «вакцины» и многое другое, что лишает человека веры в Бога», - сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что чем меньше в нас любви, чем больше злости и ненависти, тем более непреодолимой является пропасть между нами и Богом.

"Грех всегда стоял между человеком и Богом. Если будем продолжать грешить, пропасть между нами будет только расти. Через эту пропасть никогда не увидеть ни красоты, ни славы, ни мудрости Божией. Никогда не почувствовать Его милосердия и любви", - добавил архиерей.

Митрополит Лука считает, что для того чтобы быть достойными Божьей любви необходимо оставаться верными чадами Матери-Церкви. "Быть твердыми в вере Христовой и свидетельствовать миру о любви к Богу. Наш долг - нести слово Истины всем тем, кто пока не нашел своей дороги к храму», - подытожил иерарх УПЦ.