Эксперт по вопросам аграрной политики Роман Головин рассказал, к чему в Украине приведет земельная реформа в таком виде, как она сейчас есть.

Об этом он рассказал в новой программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если земельное законодательство оставят в таком виде, как оно сейчас есть, начнется концентрация земли. Концентрация земли – это когда начнут ее скупать. Если сейчас у нас арендная концентрация на основе договора аренды, то дальше будет концентрация земли на основе прав собственности. За определенный период времени происходят события и низкая арендная плата за землю заставляет людей продавать землю из-за своих личных нужд», - подчеркнул он.

Головин сказал, что при таких условиях в течение десяти лет вся земля в Украине будет выкуплена. И в таких условиях произойдет концентрация земли, а это ужасная вещь, считает он, потому что будет сначала 5 тысяч собственников, потом 2 тысячи собственников. И мы можем дойти до того, уверен он, что земля перейдет, условно говоря, к пяти владельцам, которые будут владеть всей сельскохозяйственной землей в Украине.

«Существует выведенная мною модель, которая говорит, что любая концентрация земель приводит к общественной необходимости ее национализации. То есть дойдет до какого-то предела эта концентрация и кучка этих собственников земли не смогут удерживать общественно-экономическое сопротивление. Ибо земля не может принадлежать нескольким лицам. Соответственно ранее это решалось революциями. Французская революция, что первая, что вторая – это был конфликт земли», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Головин рассказал, почему в Украине нужно создать промышленную программу.

Также Politeka писала о том, что Головин прокомментировал незначительное количество сделок о продаже земель после открытия рынка земли.