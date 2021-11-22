Экономист Александр Гончаров высказался по поводу «Северного потока-2» и заявил, что у наших союзников произошли расхождения в геополитических взглядах.
Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».
«При Кучме мы формировались как государство, и нужно было находить союзников, а сейчас всё вроде как определилось: есть союзники и в Конституции определенные направления и векторы, куда мы должны двигаться», - сказал Гончаров.
Как отметил эксперт, фактически у наших ключевых союзников произошли расхождения в геополитических взглядах. По мнению экономиста, сейчас такой период, что образуется очень много союзов.
«Строительство «Северного потока-2» – это экономический и политический союз Германии и России. Германия чрезвычайно заинтересована в том, чтобы получать те 3 миллиарда, которые потеряет Украина на транзите. Если у кого-то убывает, то у кого-то прибывает», - отметил Гончаров.
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По словам эксперта, Германия заинтересована в том, чтобы стать энергетическим хабом Европы, чем пользуется Россия, строя «Северный поток-2».
Как сообщала Politeka, Александр Гончаров рассказал, какой самый плохой сценарий прохождения зимы.
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