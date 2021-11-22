Очередная индексация пенсионных выплат запланирована на 1 декабря 2021 года, состоится лишь номинально, поскольку темпы роста цен и тарифов в 1,5-2 раза опережают темпы роста пенсий. Причем и в следующем году правительство планирует провести индексацию минимальной пенсии на уровень ниже прогнозируемой инфляции. Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов, сопредседатель политической партии «Наш край».

По его словам, с 1 декабря 2021 года минимальная пенсия, которая привязана к прожиточному минимуму, вырастет с 1854 до 1934 грн/мес. Также запланирована индексация пенсий для пенсионеров со страховым стажем более 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин): они будут получать минимум 2600 вместо 2400 грн/мес.

"Впрочем увеличение выплат произойдет лишь номинально, ведь все эти индексации пенсий съедает и съест высокая инфляция. Ведь в октябре 2021 года годовая инфляция составила 10,9% (до октября 2020 года): цены на продукты питания выросли на 14,2%, а тарифы на жилищно-коммунальные услуги – на 18,8%. Поэтому темпы роста цен и тарифов в 1,5-2 раза опережают темпы индексации пенсий, то есть покупательная способность пенсий продолжает снижаться, а пенсионеры становятся еще беднее», – отметил Шахов.

Нардеп добавил, что согласно планам власти, ситуация не улучшится и в следующем году. Согласно проекту госбюджета на 2022 год, правительство планирует оставить социальные стандарты на таком же мизерном уровне, предусмотрев их индексацию на 8,2% в течение года. Так, прожиточный минимум, заложенный в проект госбюджета-2022, так и останется вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитываемого Министерством социальной политики.

"Индексация и так мизерного прожиточного минимума будет ниже фактической инфляции, то есть реальная покупательная способность беднейших слоев населения еще больше снизится. Поскольку к прожиточному минимуму привязаны все социальные выплаты для малообеспеченных, одиноких матерей, детей, минимальная пенсия и тому подобное, то в минусе будут все украинские граждане, которые получают социальные выплаты из бюджета. По сути, власть планирует консервацию бедности«, - подчеркнул сопредседатель»Нашего края".

Как подчеркнул Сергей Шахов, чтобы не допустить дальнейшего роста бедности, «Наш край» призывает провести в 2021 году индексацию пенсий и других социальных стандартов на фактический уровень инфляции (который уже превышает размер индексации, а год еще не закончился). Также по мнению партийца, в 2022 году правительство должно повысить прожиточный минимум, к которому привязаны все социальные стандарты, в том числе Минимальная пенсия, до фактического прожиточного минимума – то есть вдвое.