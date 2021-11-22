Астролог Лидия Атаманенко рассказала о законопроекте №5600 с астрологической точки зрения.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

«Если кто-то думает, что этот закон позволит посадить всех олигархов в тюрьмы, то конечно нет, потому что, судя по картам рождения, которые имеют богатейшие люди страны, никто их не посадит», - отметила Атаманенко.

По словам астролога, олигархи имеют особенные карты рождения, поэтому законопроект №5600 не ударит по ним существенно. Далее эксперт объяснила гороскоп Петра Порошенко.

«У Петра Порошенко оригинальный. У него два талисмана: главный талисман и защита – это его жена Марина Порошенко. Именно в её гороскопе аспект миллиардера, власти и мирового господства», - сказала Атаманенко.

По мнению астролога, Петр Порошенко за счёт удачного брака со своей супругой оказался на коне. По её словам, Марина Порошенко словно подметает все оплошности и недочёты Петра.

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