Представители Нацкорпуса рассказали, что 20 ноября по их инициативе в Киеве прошло обучение, цель которого – подготовка украинцев к обороне.

Об этом они рассказали на своем официальном сайте.

Прежде всего, представитель Нацкорпуса Даниил Брусов отмечает, что сегодня война проходит в гибридных формах. «Но одно остается неизменным в войнах всех поколений и народов – это отвага воинов, их мастерство и верность идеалам. Во время тренировки не забывайте об этом», – подчеркивает он.

На сайте рассказывается, что в этой школе приняло участие более 200 украинцев: они имели возможность отработать тактическую работу с турникетами, пиротехникой и многими макетами оружия. Целью подготовки, подчеркнуто в публикации, является обучение населения основам гражданской обороны.

Руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин акцентирует на том, что в обучении приняло участие много молодежи, которая небезразлична к будущему Украины. По случаю он отмечает, что в этом же возрасте лично шел на фронт, как и его собратья, а также был участником подобных мероприятий. «Сегодня ваша очередь заступать на сторожевой залог национальных интересов, так что тренируйтесь добросовестно. Возможно, однажды эти знания вам понадобятся», - утверждает Тамарин.

Представители Нацкорпуса также сообщили, что 27 ноября они проведут следующую подготовку, которая пройдет на двух локациях в столице. На сайте сообщается, что всю дополнительную информацию можно получить, позвонив по номеру +38 (063) 764 6107.

Как сообщала Politeka, Национальный Корпус анонсировал конференцию по теме миграционного кризиса.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус проконтролировал ситуацию под судом, где избирали меру пресечения для Остапа Стахива.

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