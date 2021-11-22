Политический консультант Петр Охотин рассказал, о публикации данных об офшорах Pandora Papers.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“Если мы говорим о Pandora Papers, то это демонстрация того, что офшорный рай скоро закончится… Это не слив Зеленского. Посмотрите просто полное исследование, там же есть и по Чехии, и представители Турции. Это просто такая превентивная демонстрация того, что уважаемые жители других стран, финансовая разведка Британии и Соединенных Штатов отлично знает, как вы работаете с офшорами”, - сказал Охотин.

“Bellingcat, я думаю, действительно сотрудничает с западными спецслужбами. Я, к сожалению, не знаю, какие мощности у МИ-6 по сравнению с ЦРУ, и кто из них больше работает. Я думаю, что для того чтобы слива не было, какие-то гарантии были именно из этих спецслужб”, - добавил политконсультант.

Как сообщала Politeka, Борис Тизенгаузен отметил, что в каждой стране, и в самых тайных и развитых разведках есть агенты.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга заявил об офшорах, что у США есть такое понятие как минимизация налогов.