Дорофеева стоит впереди парней в кружевном корсете, удлиненных перчатках и платке, повязанном на бедрах. Свои волосы певица завила в крупные локоны, а макияж выполнила в нежных оттенках

Популярный рэпер Потап не так давно презентовал новый трек, который называется "ZAVTRA", тем самым собрав рекордные просмотры в Сети.

Это новая его работа в рамках проекта MOZGI, а премьера клипа на песню стартовала 5 ноября. В своем Instagram накануне анонса он опубликовал короткий отрывок песни и наложил музыку на отрывок любимого многими американского фильма "Один дома", пишет Hyser.

Песня настолько полюбилась многим представителям шоу-бизнеса, что Потап не останавливаясь записывает короткие видео и публикует их на своей страничке в социальной сети. На одном из таких видео запечатлены вместе с ним Надя Дорофеева и Позитив. Ребята бодро двигаются под музыку, используя заученные движения.

Дорофеева стоит впереди парней в кружевном корсете, удлиненных перчатках и платке, повязанном на бедрах. Свои волосы певица завила в крупные локоны, а макияж выполнила в нежных оттенках. Звезда опубликовала в этом наряде несколько снимке на своей страничке. На фото, где изображено ее лицо крупным планом, можно разглядеть необычный макияж, который состоит из настоящих цветов. Небольшую веточку Надя прикрепила в веку, а еще одна украсила ее щеку под лейкопластырем. Такое же "украшение" виднеется на ее коленке, а по волосам "рассыпаны" веточки цветов.