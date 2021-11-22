Об этом в своем блоге на сайте blog.i.ua пишет политический эксперт Марат Киреев. Материал публикуется, как мнение. Редакция Politeka.net не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.



Запад планомерно ведет Зеленского к политическом банкротству через антикоррупционные расследования

Появляется все больше признаков, что Зеленский становится для Запада «хромой уткой». Выход более месяца назад офшорного скандала «досье Пандоры», где рассказывается о том, что свои активы президент переписал на своего первого помощника Сергей Шефира стал лишь первой ласточкой в русле масштабных антикоррупционных разоблачений против действующего главы государства и его соратников. Теперь Шефир и глава СБУ Баканов попали в список лиц, систематически уклоняющихся от налогообложения. Но главное – западные СМИ, освещавшие скандал, акцентировали свое внимание на связях Зеленского с токсичным Игорем Коломойским, фактически прямо обвиняя президента в помощи олигарху в отмывании грязных денег. Масштабная утечка невозможна без участия спецслужб США, обладающих эксклюзивным доступом к такого рода информации. Следовательно, можно с уверенностью утверждать, что администрация Байдена не рассматривает Зеленского как человека, на которого можно положиться и не согласовала ему второй срок.

Продолжением раскрытия злоупотреблений Зе-команды и дискредитации лично гаранта Конституции стали репортаж программы «Схемы», существующей при американском «Радио свобода» о том, как «Нафтогаз» собирается отдать подконтрольной Коломойскому «Укрнафте» 3,5 миллионов кубических метров газа во имя решения старого хозяйственного спора 15-летней давности. Во время энергокризиса и тотального дефицита топлива такие действия назывались вредительством для государства и интересов граждан. А в статье американского мозгового центра Atlantic Council полностью разносится деолигархизация, которую называют способом расправы президента над своими политическими противниками. Здесь Банковую вновь ткнули носом за Коломойского, потребовав принять реальные меры по отстранению олигархии от госуправления и распределения иностранной помощи. Все это говорит, что речь идет о спланированной кампании против президента.

Еще одной составляющей кампании против Зеленского как внутри страны, так и вне ее являются социологические опросы, которые демонстрируют значительный обвал рейтинга и уровня доверия к нему со стороны граждан. Процесс идет активно: не так давно создали прецедент, опустив его до психологической отметки в 20%. Показатель токсичности - процент неодобрения деятельности Зеленского составил более 56%, примерно столько же не желают его второго срока, а свыше 70% согласны с тезисом, что Украина движется в неправильном направлении. У Офиса президента разладилась вся система работы с социологами, которые еще недавно охотно шли на сотрудничество.

Запад уже подсадил Зеленского и его окружение на крючок антикоррупционных расследований, поскольку он не ограничил влияние олигархических элит, но и претендует на то, чтобы казаться чересчур самостоятельным, что противоречит интересам транснациональных корпораций, нацеленных на завершение подчинения Украины своим интересам. Поэтому с данной темы его медиа-обслуга не слезет, пока не добьется полного «обнуления» президента. Учитывая многочисленные промахи Офиса президента, вряд ли у них будут непреодолимые препятствия.