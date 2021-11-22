Слова патриарха Кирилла о греховности однополого сожительства не означают, что Русская Православная Церковь отрекается от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или отвергает их.

Об этом сказал заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, пишет Знай.

«Что касается лиц, которые склонны к этому греху, то для них открыты возможности покаяния, духовного исцеления», - сказал представитель РПЦ.

По его словам, геи вместе с другими грешниками, например ворами и обжорами, могут приходить в храмы и приносить свое раскаяние.

Однако, подчеркнул Кипшидзе, о признании нормальности греха говорить нельзя, и именно это имел в виду патриарх, когда говорил о непризнании однополых союзов. Он пояснил, что если разрушить границу между грехом и праведностью, то любое религиозное учение, любая Церковь закономерно и неотвратимо потеряет свое влияние.

Представитель РПЦ отметил с сожалением, что в ряде западных стран под давлением «либеральных СМИ» христианские общины, особенно протестантские, начали пересматривать свою позицию. "Этот подход в РПЦ могут определить только как абсолютно нехристианский, поскольку настоящие христиане-православные, католики, протестанты - никогда не согласятся, что браком можно называть какой - то союз, кроме союза мужчины и женщины», - сказал Вахтанг Кипшидзе.