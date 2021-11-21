Каждый познает Бога своим неповторимым путем и задача - своей жизнью явить другим этот опыт.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Лучшие умы пытались описать Божественное бытие; стремились найти логические объяснения сакральным тайнам. Но забывали о главной миссии: свидетельствовать о Боге. Жизнью, именем, трудами, честью.

"Никто как Бог" - в имени Архистратига Михаила выразилось его отношение к Богу. Начальник небесных воинств Ангелов и Архангелов не ищет объяснений и разгадок, а прямо свидетельствует. Будучи глубиной смирения и мужества», - сказал митрополит Антоний.

Он объяснил, что в словах «никто как Бог» скрыт ангельский опыт понимания непостижимого Бога. Бог есть жизнь. В Боге все существует. Без Бога ничего нет. В самом свидетельстве уже есть причастность к свету Божества», - добавил владыка.

Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что своим личным опытом Архистратиг показывает нам урок.

«Хватит жить так, будто пишем черновик, а не живем. Хватит тратить время и силы на объяснение чудес и знамений. Хватит сомневаться и предполагать. Пришло время свидетельствовать о Боге. Путь спасения-это отрыв от земной тяжести до Небесной невесомости. Нужно прорастать в вечность здесь и сейчас, а не завтра. Будущее-это иллюзия", - сказал архиерей.

В завершение митрополит Антоний напомнил, что каждый познает Бога своим неповторимым путем и «наша задача - своей жизнью явить другим этот опыт».