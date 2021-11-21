Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

"Святые угодники Божии-это "люди, которые прожили на земле в разные эпохи, но своей любовью к Богу открыли сердца и стали способны принять Божью благодать, которая их очистила и сделала святыми. А сейчас они молятся перед Престолом Божьим за нас и помогают с Божьего благословения", - отметил Предстоятель.

Архипастырь вспомнил историю жизни о помощи святых.

""Один человек, который был добрым прихожанином, заболел и уже лежал на смертном одре. К нему начали приходить близкие, чтобы попрощаться, пришел и сосед. Он попросил, чтобы все вышли из комнаты. «Прости меня, сосед, - обратился он к больному, - потому что я хотел тебя убить. Это было давно. Ты ходил на завод получать деньги, а когда возвращался лесом домой, то я решил тебя убить и забрать деньги. Вот я засел в лесу и ждал, когда ты приблизишься ко мне. Но когда ты появился, то я увидел, что с тобой еще идет старец и молодая девушка. Ты постоянно с ними разговаривал. Я побоялся напасть на вас троих-и таким образом Бог сохранил меня от убийства». Больной начал вспоминать. Да, действительно было такое время, когда он получил деньги на заводе и возвращался через лес. Он очень боялся идти один в лесу и молился святителю Николаю и святой мученице Параскеве, в честь которых был построен храм в его поселке. Когда умирающий рассказал соседу, что шел тогда по лесу один, то они поняли, что его сопровождали святой Николай и мученица Параскева, которые за Божиим благословением пришли ему на помощь. В конце концов одному они сохранили жизнь, а другого спасли от страшного греха - убийства», - рассказал Блаженнейший.

Предстоятель отметил, что святые угодники Божьи часто нам невидимо помогают, особенно в тех обстоятельствах, когда нуждаемся в помощи.

Митрополит Онуфрий призвал беречь себя от греха и не гневаться на ближних.

«Надо любить Бога, надо молиться угодникам Божиим, чтобы они помогали жить так, чтобы те, кто окружают, были нашими друзьями, братьями, товарищами, которые не будут искать смерти в определенные критические минуты, а смогут подставить свое плечо или посочувствовать, когда нам трудно и нужна посторонняя помощь», - подытожил Блаженнейший.