Буквально недавно министр МВД Денис Монастырский сообщил, что удалось предотвратить убийство министра аграрной политики Романа Лещенко и еще одного лица, а через пару дней полиция уже отчитывается о предупреждении убийства одесского предпринимателя.

В субботу, 20 ноября, пресс-служба Национальной полиции в Одесской области сообщила о разоблачении и недопущении покушения на одного из местных предпринимателей.

По информации правоохранителей, мужчину, который вел бизнес на рынке продукции водных биоресурсов, «заказал» его конкурент. Злоумышленник связался с местным криминальным авторитетом и попросил организовать убийство, предложив взамен 100 тысяч гривен.

Криминальный авторитет, который сегодня находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения, согласился все организовать.

Используя свои связи на свободе, он подобрал киллера и посредника, который непосредственно должен был заниматься организацией преступления. Оба были неоднократно судимы за тяжкие преступления.

Помешать воплощению преступного плана удалось сотрудникам Управления миграционной полиции Одесской области. Они установили, где, когда и как планировалось совершить убийство – и защитили предпринимателя.

Как только исполнитель преступления приехал за потерпевшим на рынок, где он работал, чтобы вызвать несовместимые с жизнью телесные повреждения, он был задержан.

В ходе спецоперации также были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению.

Во время санкционированных обысков, которые были проведены в камере содержания криминального авторитета, в транспортных средствах и помещениях участников преступного сговора, правоохранители изъяли доказательства. В частности, были изъяты мобильные телефоны, флешки, черновики с записями о подготовке убийства, одежда и другие вещи. Кроме того, правоохранители нашли у злоумышленников запрещенные вещи, такие как огнестрельное оружие, граната и наркотические вещества.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору. Все фигуранты дела задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, что аналогичные сроки грозят организаторам покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о спецоперации, в рамках которой был разоблачен сговор гражданина США и гражданки Украины. Они «заказали» убийство коллектора, а после выполнения этого дела также «заказали» и министра Лещенко.

Злоумышленники не подозревали, что общаются с подставным киллером, который инсценировал убийство коллектора. Правоохранительные органы документировали все общение со злоумышленниками, чтобы собрать достаточно доказательств.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что гражданин США и гражданка Украины заказали киллеру в Киеве покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко и убийство коллектора. Их задержали и арестовали.