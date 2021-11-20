Популярная украинская певица Надя Дорофеева отметила год своего сольного творческого проекта.

Как сообщает Hyser, звезда анонсировала выход мини-фильма, повествующего о ее успехах и поражениях на музыкальном поприще.

Звезда пояснила, что с тех пор, как она начала развивать свой собственный сольный проект, в ее жизни изменилось очень многое. "Ровно год назад 19 ноября родился мой сольный проект DOROFEEVA. В этот день я сделала первый шаг, к которому меня вел долгий путь" - пояснила супруга Владимира Дантеса.

Она рассказала о том, что в течение минувшего года, она творила и экспериментировала, пытаясь найти новое направление для самовыражения.

"Это был год абсолютного творчества, я писала тексты и музыку, ездила с концертами по всей стране, открывала себя по-новому, говорила о важном, экспериментировала со стилем и звучанием, снимала влоги, откровенничала в постах в инстаграме, переживала разные эмоции" - заявила вокалистка. Также она поблагодарила армию фанатов за то, что поддерживали во всех начинаниях.

Она анонсировала выход мини-фильма об ее карьере и заинтриговала сообщением о том, что готовит что-то интересное: "А в финале – знакомьтесь с моим новым визуальным стилем!".

В комментариях к посту поклонники осыпали артистку комплиментами. Не сдержал эмоций и ее супруг - певец и музыкант Владимир Дантес: