Со стороны временно оккупированного Первомайского враг вел огонь по населенному пункту Камышеваха Луганской области

Именно там находится радиотелевизионная передающая станция (РТПС), которая поддерживает вещание пяти украинских телеканалов на Донбассе, обеспечивая подконтрольные и временно оккупированные территории Луганщины нашим контентом.

РТПС в Камышевахе имеет стратегическое значение для государства и находится под охраной Национальной гвардии Украины. Бойцы НГУ находятся там на постоянной ротационной основе.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян

Совместный центр контроля и координации зафиксировал 6 обстрелов РТПС из артиллерийского вооружения, вероятно 122 калибра, на расстоянии 1000 и 100 метров от объекта и инфраструктуры гражданского населения.

По каждому факту СЦКК направляет ноту в ОБСЕ и обращается в органы прокуратуры для фиксации доказательств с целью дальнейшего расследования.