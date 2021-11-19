Именно там находится радиотелевизионная передающая станция (РТПС), которая поддерживает вещание пяти украинских телеканалов на Донбассе, обеспечивая подконтрольные и временно оккупированные территории Луганщины нашим контентом.

РТПС в Камышевахе имеет стратегическое значение для государства и находится под охраной Национальной гвардии Украины. Бойцы НГУ находятся там на постоянной ротационной основе.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян

Совместный центр контроля и координации зафиксировал 6 обстрелов РТПС из артиллерийского вооружения, вероятно 122 калибра, на расстоянии 1000 и 100 метров от объекта и инфраструктуры гражданского населения.

Популярные статьи сейчас

Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке

В Минздраве сделали предупреждение по вакцинации: "Нужно как можно скорее..."

Мигранты едва не просочились в Украину из Беларуси, кадры: пограничники выдали детали

Чмерковский из "Танців з зірками" перед отъездом из Украины поразил обращением: "Подходит к концу мое..."

Выплаты вакцинированным: в ПриватБанке срочно обратились к украинцам с предупреждением
Показать еще

По каждому факту СЦКК направляет ноту в ОБСЕ и обращается в органы прокуратуры для фиксации доказательств с целью дальнейшего расследования.