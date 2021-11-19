Именно там находится радиотелевизионная передающая станция (РТПС), которая поддерживает вещание пяти украинских телеканалов на Донбассе, обеспечивая подконтрольные и временно оккупированные территории Луганщины нашим контентом.
РТПС в Камышевахе имеет стратегическое значение для государства и находится под охраной Национальной гвардии Украины. Бойцы НГУ находятся там на постоянной ротационной основе.
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян
Совместный центр контроля и координации зафиксировал 6 обстрелов РТПС из артиллерийского вооружения, вероятно 122 калибра, на расстоянии 1000 и 100 метров от объекта и инфраструктуры гражданского населения.
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По каждому факту СЦКК направляет ноту в ОБСЕ и обращается в органы прокуратуры для фиксации доказательств с целью дальнейшего расследования.