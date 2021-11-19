22 ноября в 13:00 по инициативе Национального Корпуса и ОО «Группа содействия развитию Интермариума» состоится онлайн-конференция на тему «Миграционный кризис в Восточной Европе как новый фронт гибридной войны Кремля».
Это событие анонсировали на официальном сайте Национального Корпуса.
«Уже почти две недели на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис, организованный нелегитимным президентом Беларуси по указанию Кремля. Мигранты из стран Азии и Африки атакуют границы стран Европейского союза. Одна из целей нового этапа гибридной войны РФ – отвлечь внимание от своих действий на границах с Украиной, куда Кремль стягивает свои войска. Об этом свидетельствуют данные мировых СМИ и подтверждают западные партнеры. Накопление российских войск вокруг Украины происходило уже весной этого года, впрочем, действующая власть отрицала вероятность открытой агрессии Кремля и до сих пор не предприняла никаких шагов для укрепления обороноспособности страны», - отмечается в публикации.
На сайте говорится, что во время конференции будут обсуждаться вопросы обороноспособности Украины от агрессии РФ, а также перспективы сотрудничества со странами Балто-Черноморского региона в сфере безопасности. Также отмечено, что в этой конференции примут участие эксперты Украины, Польши и Литвы.
«Темы к обсуждению:
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- потенциал задействования LITPOLUKRBRIG
- литовский опыт противодействия агрессии Кремля
- штабы терробороны в Украине и перспективы оборонного сотрудничества региона», - отмечено в публикации.
Мероприятие начнется 22 ноября в 13.00.
Как сообщала Politeka, черкасского ветерана Дмитрия Кухарчука отпустили из СИЗО.
Также Politeka сообщала, что Нацкорпус проконтролировал ситуацию под судом, где избирали меру пресечения для Остапа Стахива.