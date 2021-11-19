Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сборник «Своих не оставляю!" рассказывает о чудесах, которые святой Иоанн Кронштадский являет людям.

"Многие люди не верят в чудеса, потому что никогда с ними не сталкивались. А между тем они являются абсолютно реальными и происходят довольно часто. Нужно просто впустить их в свою жизнь, научиться их видеть. Эта книга-об удивительном мире чудес, который нас окружает, и том, как в него можно войти. Эта книга-о чудесах Иоанна Кронштадтского, великого русского святого и чудотворца, современных Его чудесах, удивительных случаях спасения, казалось бы, «нерятованных» людей и решения, казалось бы, неразрешимых проблем. Это не мистика, не религиозные предрассудки. Это реальность", - поделились авторы.

Книга подготовлена петербургскими журналистами по итогам общения с теми, чья жизнь изменилась ли был спасен по молитвам святого Иоанна Кронштадтского в наше время.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский при жизни совершил множество чудес, и о них тоже можно прочитать в книге, но не менее удивительных событий, связанных с его именем, происходят и в наши дни.

Издатель книги-благотворительный фонд "Иоанновская семья", объединяющий более 200 церковных приходов и около 80 православных организаций социального служения, названных именем святого праведного Иоанна Кронштадтского в России и 20 странах мира.