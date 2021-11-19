Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов) рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

"В жизни каждого человека может произойти какое-то несчастье... и невольно человек может спросить себя: "Господи, за что?! Ведь я правильно живу, стараюсь молиться, жить по правде, по-христиански. Почему ты посещаешь меня испытаниями и искушениями?». Из-за этих бед и несчастий, которые могут выпасть в жизни каждому человеку, Бог испытывает нас на верность ему. Он испытывает то, насколько мы будем верны ему тогда, когда кажется, что нам действительно трудно», - пояснил иеромонах Афанасий.

Он напомнил, что, преодолевая испытания и несчастья, человек показывает свою истинную веру и любовь.

"Мы привыкли за все благодарить Бога тогда, когда нам хорошо. Мы привыкли хорошо отзываться о людях, которые нам лично делают что-то хорошее. Но именно в моменты испытаний, когда бывает трудно, когда искушения и скорби приходят не только от самих себя, а может, и от ближних, проверяется на прочность наша вера и любовь к Богу. И, в первую очередь, в образе и подобии Бога на земле – к нашим ближним. Испытания, беды и несчастья приходят для того, чтобы утвердить и укрепить нашу веру», - подчеркнул священник.

Отец Афанасий отметил, что Церковь не оставляет страдающего человека наедине с испытаниями.

«Церковь никогда не оставляет человека наедине с его горем: она молится за больных, о страдающих, за тех, кто просит молитв. Трудности и скорби могут выпасть в жизни каждого человека. Они нужны нам для того, чтобы правильно идти к Царству Небесному», - подытожил иеромонах Афанасий (Стрельцов).