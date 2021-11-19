Жителям Киева стоит запастись водой, так как из-за ремонта будут массовые отключения, а в области люди останутся без электроэнергии.
Стало известно, кто в Киевской области в пятницу, 19 ноября будет сидеть без электричества и надолго ли. Как информирует Стена, писок опубликован на сайте ДТЭК.
Сообщается, что сегодня запланировано проведение ремонта на подстанциях и для безопасности работников Киевские региональные сети опубликовали список адресов, где людям отключат электрику.
Ориентировочно электроэнергии не будет с 06:00 утра до 20:00 вечера. Список очень обширный по Киевской области, но включает населенные пункты в таких районах, как:
- Барышевский,
- Згуровский,
- Ставищенский,
- Бориспольский,
- Иванковский,
- Белоцерковский,
- Богуславский,
- Кагарлицкий,
- Вышгородский,
- Володарский,
- Киево-Святошинский,
- Мироновский,
- Бородянский,
- Броварской,
- Обуховский,
- Переяслав-Хмельницкий,
- Макаровский,
- Рокитнянский,
- Сквирский,
- Васильковский,
- Таращанский,
- Тетиевский,
- Фастовский,
- Чернобыльский,
- Яготинский.
Чтобы узнать подробно список адресов в данных районах и сколько не будет электричества, перейдите по ссылке.
Галкин засветил редкие кадры из спальни Пугачевой в замке: куча мебели, икона и телевизор в рамке
Оборвалась жизнь известного российского актера, подробности трагедии: "Обратился к врачам из-за..."
Гвоздева после танца с Чмерковским нашла изъяны у Харлан и сказала Дикусару, где его место: "Неловко за то..."
Нацбанк вводит в оборот новые гривны с 19 ноября, как выглядят: "С одним важным отличием"
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Жителям столицы тоже нужно быть готовыми к отключению, но только не электроэнергии, а холодной воды. Об этом свидетельствует объявление на сайте Киевводоканал.
Правда, первое плановое отключение водопровода запланировано на 22 ноября по улице Озерная и проспект Оболонский. Сообщается, что воды не будет с 09:00 до 20:00. Стоит сделать запасы воды на этот период.
Кроме того, в этот же день не будет воды и по улице Кудряшова, но возобновление воды произойдет уже 23 ноября после полуночи.
Полный список домов и график отключения на ближайшие дни уже опубликован, приготовьте запасы воды.