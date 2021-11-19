Жителям Киева стоит запастись водой, так как из-за ремонта будут массовые отключения, а в области люди останутся без электроэнергии.

Стало известно, кто в Киевской области в пятницу, 19 ноября будет сидеть без электричества и надолго ли. Как информирует Стена, писок опубликован на сайте ДТЭК.

Сообщается, что сегодня запланировано проведение ремонта на подстанциях и для безопасности работников Киевские региональные сети опубликовали список адресов, где людям отключат электрику.

Ориентировочно электроэнергии не будет с 06:00 утра до 20:00 вечера. Список очень обширный по Киевской области, но включает населенные пункты в таких районах, как:

  • Барышевский,
  • Згуровский,
  • Ставищенский,
  • Бориспольский,
  • Иванковский,
  • Белоцерковский,
  • Богуславский,
  • Кагарлицкий,
  • Вышгородский,
  • Володарский,
  • Киево-Святошинский,
  • Мироновский,
  • Бородянский,
  • Броварской,
  • Обуховский,
  • Переяслав-Хмельницкий,
  • Макаровский,
  • Рокитнянский,
  • Сквирский,
  • Васильковский,
  • Таращанский,
  • Тетиевский,
  • Фастовский,
  • Чернобыльский,
  • Яготинский.

Чтобы узнать подробно список адресов в данных районах и сколько не будет электричества, перейдите по ссылке.

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Жителям столицы тоже нужно быть готовыми к отключению, но только не электроэнергии, а холодной воды. Об этом свидетельствует объявление на сайте Киевводоканал.

Правда, первое плановое отключение водопровода запланировано на 22 ноября по улице Озерная и проспект Оболонский. Сообщается, что воды не будет с 09:00 до 20:00. Стоит сделать запасы воды на этот период.

Кроме того, в этот же день не будет воды и по улице Кудряшова, но возобновление воды произойдет уже 23 ноября после полуночи.

Полный список домов и график отключения на ближайшие дни уже опубликован, приготовьте запасы воды.