Жителям Киева стоит запастись водой, так как из-за ремонта будут массовые отключения, а в области люди останутся без электроэнергии.

Стало известно, кто в Киевской области в пятницу, 19 ноября будет сидеть без электричества и надолго ли. Как информирует Стена, писок опубликован на сайте ДТЭК.

Сообщается, что сегодня запланировано проведение ремонта на подстанциях и для безопасности работников Киевские региональные сети опубликовали список адресов, где людям отключат электрику.

Ориентировочно электроэнергии не будет с 06:00 утра до 20:00 вечера. Список очень обширный по Киевской области, но включает населенные пункты в таких районах, как:

Барышевский,

Згуровский,

Ставищенский,

Бориспольский,

Иванковский,

Белоцерковский,

Богуславский,

Кагарлицкий,

Вышгородский,

Володарский,

Киево-Святошинский,

Мироновский,

Бородянский,

Броварской,

Обуховский,

Переяслав-Хмельницкий,

Макаровский,

Рокитнянский,

Сквирский,

Васильковский,

Таращанский,

Тетиевский,

Фастовский,

Чернобыльский,

Яготинский.

Чтобы узнать подробно список адресов в данных районах и сколько не будет электричества, перейдите по ссылке.

Жителям столицы тоже нужно быть готовыми к отключению, но только не электроэнергии, а холодной воды. Об этом свидетельствует объявление на сайте Киевводоканал.

Правда, первое плановое отключение водопровода запланировано на 22 ноября по улице Озерная и проспект Оболонский. Сообщается, что воды не будет с 09:00 до 20:00. Стоит сделать запасы воды на этот период.

Кроме того, в этот же день не будет воды и по улице Кудряшова, но возобновление воды произойдет уже 23 ноября после полуночи.

Полный список домов и график отключения на ближайшие дни уже опубликован, приготовьте запасы воды.