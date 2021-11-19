Экономист Юрий Атаманюк высказал свое мнение по поводу мигрантов на польской границе с Беларусью и объяснил, что на самом деле все эти события являются следствием военной операции Запада.
Об этом он рассказал у себя в блоге.
Сначала Атаманюк акцентирует внимание на том, откуда происходят эти беженцы. «Ливия, Ирак, Афганистан и Сирия – это те места, где развитые страны Западной Европы участвовали в силовом изменении действующей власти: наводили порядок и демократию», - объясняет он. Следовательно, говорит эксперт, можно наблюдать эффект бумеранга, ведь теперь беженцы стремятся попасть в Западную Европу.
По его словам, всего в мире есть 82 млн мигрантов, а за последние 10 лет их численность только увеличилась. В то же время Атаманюк обращает внимание на уровень культурного развития государства, например Сирии. «Поэтому, когда бомбят Алеппо, то понятно, что от бомбежки убегают все и интеллигенция или деятели культуры», - подчеркивает он.
Далее экономист комментирует заявление депутата Бундестага по поводу размещения этих беженцев в Украине. По его словам, один беженец стоит государству 200 тысяч долларов, ведь это и жилье, и медицинское страхование, и безопасность, и работа госорганов.
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Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала о вариантах решения проблемы с беженцами на польско-белорусской границе.
Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, кто начал мигрантский кризис на белорусско-польской границе.