Экономист Юрий Атаманюк высказал свое мнение по поводу мигрантов на польской границе с Беларусью и объяснил, что на самом деле все эти события являются следствием военной операции Запада.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

Сначала Атаманюк акцентирует внимание на том, откуда происходят эти беженцы. «Ливия, Ирак, Афганистан и Сирия – это те места, где развитые страны Западной Европы участвовали в силовом изменении действующей власти: наводили порядок и демократию», - объясняет он. Следовательно, говорит эксперт, можно наблюдать эффект бумеранга, ведь теперь беженцы стремятся попасть в Западную Европу.

По его словам, всего в мире есть 82 млн мигрантов, а за последние 10 лет их численность только увеличилась. В то же время Атаманюк обращает внимание на уровень культурного развития государства, например Сирии. «Поэтому, когда бомбят Алеппо, то понятно, что от бомбежки убегают все и интеллигенция или деятели культуры», - подчеркивает он.

Далее экономист комментирует заявление депутата Бундестага по поводу размещения этих беженцев в Украине. По его словам, один беженец стоит государству 200 тысяч долларов, ведь это и жилье, и медицинское страхование, и безопасность, и работа госорганов.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала о вариантах решения проблемы с беженцами на польско-белорусской границе.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, кто начал мигрантский кризис на белорусско-польской границе.