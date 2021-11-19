Политолог Тарас Загородний прокомментировал предложение немецкого руководства разместить толпу мигрантов с белорусско-польской границы в Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Прежде всего Загородний подчеркивает, что сегодня на границе Беларуси с Польшей стоят не мигранты, а специально завезенные люди. Он утверждает, что этих беженцев отвезли с Ближнего Востока для раскачки ситуации в ЕС. «Они ставят ЕС на растяжку: либо пускайте этих людей, или, если вы будете стрелять, вы будете выступать как террористы», - объясняет эксперт.

По мнению политолога, за этим не столько стоит Минск, сколько Москва. Тем не менее, говорит он, Германия игнорирует этот факт и все свои упреки адресует Лукашенко, поскольку с Россией уже давно стала союзником.

Далее он комментирует предложение немецкого руководства: «Давайте рассмотрим вариант, что этих беженцев разместят в Украине!» – это конечно вызвало феерию комментариев в сторону Германии». Тем не менее, подчеркивает Загородний, настолько работать на Россию нельзя.

Как сообщала Politeka, Завальнюк рассказала о вариантах решения проблемы с беженцами на польско-белорусской границе.

Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, кто начал мигрантский кризис на белорусско-польской границе.