Военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий рассказал, что Украина должна апеллировать к защите своих интересов и реформировать оборонно-промышленный комплекс.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Когда мы с вами пытаемся практически все время апеллировать к войне – это не правильно. Мы должны постоянно апеллировать к защите наших интересов. То есть мы должны четко понимать, где наш интерес. На сегодняшний день очень интересной вещью является реформирование оборонно-промышленного комплекса, борьба с коррупцией”, - сказал Игорь Козий.

По его словам, новый министр обороны должен обязательно сменить руководителя департамента кадровой политики для военнослужащих.

“Среди неправительственных организаций уже такая шутка ходит: если через два месяца не будет снят руководитель департамента кадровой политики, то через год-полтора будет снят министр обороны… У нас нет по сей день правильной, в соответствии со стандартами НАТО, кадровой политики относительно высшего офицерского состава, старшего офицерского состава, младшего. У нас не запущены так называемые социальные лифты, которые позволили бы человеку с большим опытом боевых действий занимать не второстепенные должности, а ключевые должности”, - добавил Козий.

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