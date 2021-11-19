18 ноября Галицкий районный суд решал, какую меру пресечения назначить для организатора акции антивакцинаторов 3 ноября 2021 года и председателя ОО «Движение за права человека», чтобы избежать дальнейших провокаций, а представители Львовской ячейки Нацкорпуса контролировали ситуацию под стенами здания.

Об этом говорится на официальном сайте Национального Корпуса.

Как отмечается в публикации, Львовская ячейка Нацкорпуса контролировала ситуацию под судом, поддерживала порядок и требовала справедливости. «Там выбирали меру пресечения для провокатора и псевдоактивиста Остапа Стахива, в деструктивной деятельности которого СБУ нашла российский «след», - рассказывается на сайте.

По словам представителей Нацкорпуса, Стахива приехали поддержать и другие пророссийские активисты и украинофобы. В частности, рассказывают они, речь идет о Кирилле Стремоусове, скандальном херсонском пророссийском деятеле, который открыто заявлял о поддержке аннексии Крыма. Другой псевдоактивист, подчеркнуто в публикации, открыто отрицал наличие украинского государства.

«Отметим, что наша позиция никак не касается вопроса реализации конституционных прав гражданами. Но мы решительно осуждаем спекуляции пророссийских персон по теме эпидемии и попытки дестабилизировать ситуацию в государстве», - объясняют они.

Как сообщала Politeka, черкасского ветерана Дмитрия Кухарчука отпустили из СИЗО.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус организует обучение территориальной обороны для всех желающих.





