Об этом на сайте Политические известия в Украине пишет экономист Виктория Розанова. Материал публикуется, как мнение. Редакция Politeka.net не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

В Украине стремительно развивается энергетический кризис: эта зима может стать самой сложной за все годы независимости.

Уже всем очевидно, что энергетический блок Кабмина не справляется с вызовами, перед которыми оказалась страна. Несмотря на заверения власти, что к отопительному сезону все готово, многие бюджетные учреждения не смогли включить отопление вовремя, местные власти не в состоянии выполнить возложенные на них меморандумом с правительством компенсацию цен на газ. Кроме того, ряд облгазов взвинтили тарифы вдвое на фоне роста стоимости топлива на бирже, а доставка в разных регионах подорожала от 50 до 400%. Такая ситуация категорически противоречит всем обещаниям, декларированным Зеленским и его командой.

На сегодняшний день, «Нафтогаз» располагает ресурсом в объеме 12,5 млрд м3 газа, в то время как его социальные обязательства насчитывают 16,2 млрд. м3. То есть дефицит составляет 3,8 млрд. м3, что по текущим ценам составляет почти 4 млрд $. Подтверждением тому служит факт, что за снабжение граждан отоплением организация «Укртеплокоммунэнерго», пожаловалась на недостаток выделенных лимитов, чтобы нормально пройти отопительный сезон. Госмонополист требует покупать голубое топливо сверх лимитов по рыночной цене, которая просто разорит тепловиков (25 грн за кубический метр против обещанных ранее 7 грн). Холодные батарею уже являются суровой реальностью для граждан текущей зимой: «холодомор» и тарифный геноцид уже становятся причиной локальных протестов со стороны граждан. Что уже говорить о промышленности, которая попросту грозит загнуться.

Но правительство вместо решения проблемы играет в политические игры. Власть хочет сохранить привычную схему поставок так называемого виртуального реверса, когда российский газ приобретался у различных европейских компаний, обходясь где-то на 30% дороже обычного. Все контракты, которые заключались в таком режиме были обусловлены наличием ресурса. Сейчас в связи с неблагоприятной конъюнктурой избыточного его количества не наблюдается – европейцы сами включили режим жесткого дефицита и экономии. Собственная украинская добыча ежегодно сокращается. Кроме того, существенно не хватает и угля - перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого, вследствие чего остановлено более половины энергоблоков на тепловых электростанциях.

Стратегия тотального отрицания проблем, которую выбрала власть, контрпродуктивна. Инфраструктуры, которая могла бы принять сжиженный газ из США в Украине отсутствует, равно как и нет других альтернатив. Ведь не воровать же топливо, предназначенное для европейцев! Очевидно, что эта ситуация подталкивает нас на прямой контракт с «Газпромом», без которого обостряющиеся локальные проблемы могут превратиться в сплошную цепную реакцию. В 2019 г. ведь сумели договориться по поводу продления транзита. Теперь, отбросив всю политическую конъюнктуру, нужно наступить себе на горло, пойдя на договоренности с прямым поставщиком. В противном случае граждан обрекут на тотальное замерзание зимой.