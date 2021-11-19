В сети разместили очень интересный пост, который касается всем известного автомобиля «Таврия». Один украинский дизайнер показал, как мог бы выглядеть новый дизайн этого автомобиля после рестайлинга.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Авто», информирует hyser.

Если обратить внимание на творчество украинского дизайнера, то можно понять, что он – очень талантливая личность. Новый дизайн для Таврии выглядит весьма впечатляюще – аэродинамический кузов, светодиоды и простые формы.

Роман Прядко – талантливый украинский дизайнер, который иногда создает разнообразные рисунки с изображением модифицированных украинских автомобилей. Совсем недавно он показал свое новое творчество – рестайлинг «Таврии Нова», то есть ЗАЗ-1102.

Таврия

На изображениях заметно, что украинский дизайнер оставил стиль Таврии нетронутым – хэтчбек, размеры и расположение основных агрегатов. Вышла очень похожая, но усовершенствованная версия Таврии, так как можно заметить массивный бампер, горизонтальное отверстие в радиаторной решетке и привычные квадратные фары.

Если бы модели Таврии сохранились и было налажено производство автомобилей в Украине, то весьма вероятно, что новая Таврия выглядела бы именно так.

Кроме этого, Роман Прядко решил показать и задний вид Таврии. Стоит отметить, что вид сзади очень сильно отличается от оригинальной Таврии. В старой Таврии задний бампер состоял из одной детали, а наклон багажника был значительно больше.

Таврия

Ну а если серьезно, то эта модификация – всего лишь фантазия украинского дизайнера Романа Прядко, который решил порадовать украинцев своим новым искусством.