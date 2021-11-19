Политический консультант Александр Антонюк рассказал, насколько нова идея выдавать вакцинированным украинцам по 1000 гривен, которую анонсировала власть.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Идея вообще-то не нова. История с 1000 грн использовалась в свое время Юлией Владимировной… Виктором Федоровичем Януковичем… Идея, возможно, и неплоха. На нее нужно посмотреть с разных ракурсов. Потому что это может быть и тема для того, чтобы люди пошли вакцинироваться, создать вот эту волну”, - сказал Александр Антонюк.

Он отметил, что много нюансов выдачи денег не отрегулировано. К примеру, пенсионеры редко ходят в кино. Поэтому, такая инициатива нацелена на людей среднего возраста, и тех, кто проживает в районных центрах.

“Всегда 1000 гривен всплывали накануне выборов. За год, полгода до выборов”, - добавил Антонюк.

Как сообщала Politeka, Андрей Андреев заявил, что на каждом киоске должен быть информационный талон или паспорт привязки.

Также Politeka сообщала, что Юрий Зозуля отметил, что система “Искусственный интеллект” должна видеть картину целиком и выдавать самые лучшие решения.





